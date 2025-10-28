Завчера вечерта в полицията в Русе е постъпил сигнал за извършена телефонна измама на възрастна русенка. Потърпевшата е станала жертва на позната схема. Тя получила няколко обаждания на домашния си телефон от непознати номера с чуждестранен код за избиране. Мъжки глас, представящ се за "полицай", я въвел в заблуждение, твърдейки, че дъщеря ѝ е претърпяла злополука и се нуждае от спешна, животоспасяваща операция, за да не ѝ бъде ампутиран кракът.Следвайки инструкциите на измамника, жената събрала наличните си пари и златни ценности, поставила ги в чанта и ги пуснала през терасата на жилището си. След като дъщерята я е посетила, станало ясно, че е жертва на измама и е подаден сигнал в полицията.По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК, докладван е на дежурен прокурор и се разследва. Нанесените с деянието щети се уточняват, съобщиха от полицията.