Поредна телефонна измама: Накара русенка да хвърля пари и злато от терасата си
Следвайки инструкциите на измамника, жената събрала наличните си пари и златни ценности, поставила ги в чанта и ги пуснала през терасата на жилището си. След като дъщерята я е посетила, станало ясно, че е жертва на измама и е подаден сигнал в полицията.
По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК, докладван е на дежурен прокурор и се разследва. Нанесените с деянието щети се уточняват, съобщиха от полицията.
