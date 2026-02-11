Поредно "инфраструктурно чудо" в Русе, този път до спирка
На мястото има дълбока дупка и сериозно разрушена пътна настилка, която затруднява преминаването на автомобили и автобуси. Видимо е и друго – разрушеният и изронен асфалт се е надигнал и навлязъл върху тротоара, което създава допълнителни неравности.
Със сигурност тази картинка трудно може да бъде наречена нормална градска инфраструктура. Въпреки това граждани коминтираха шеговито ситуацията:
"На екрана си виждате явлението "Тротоароядка". То придава ренесансов облик на модерната градска среда. Дупката в съседство на Тротоароядката е позната в научната общност като "Пенчовка", коментира гражданин.
"Асфалта се грижи за безопасността си, като се качва на бордюра", написа друг жител.
