Гражданин сигнализира за сериозно компрометирана настилка до автобусната спирка до Механото в Русе. Кадрите са публикувани в група в социалната мрежа Facebook.На мястото има дълбока дупка и сериозно разрушена пътна настилка, която затруднява преминаването на автомобили и автобуси. Видимо е и друго – разрушеният и изронен асфалт се е надигнал и навлязъл върху тротоара, което създава допълнителни неравности.Със сигурност тази картинка трудно може да бъде наречена нормална градска инфраструктура. Въпреки това граждани коминтираха шеговито ситуацията:"На екрана си виждате явлението "Тротоароядка". То придава ренесансов облик на модерната градска среда. Дупката в съседство на Тротоароядката е позната в научната общност като "Пенчовка", коментира гражданин."Асфалта се грижи за безопасността си, като се качва на бордюра", написа друг жител.