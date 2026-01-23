Постоянен арест за 30-годишен мъж, обвинен в убийство в Русе
Припомняме, че 32-годишен мъж бе открит мъртъв в апартамент в Русе.
В.Д. бе привлечен като обвиняем на 16 януари 2026 г. за действия, с които е осъществил състава на престъплението по чл. 115 от НК. Същото е наказуемо с лишаване от свобода от 10 до 20 години.
Окръжен съд - Русе прие аргументите на прокуратурата, че въпреки началния етап на разследването, по делото са събрани достатъчно и безспорни доказателства, от които може да се направи обосновано предположение относно авторството и характера на извършеното престъпление. Извършителят е с изключително висока степен на обществена опасност, поради което е взета мярка за неотклонение "задържане под стража" като единствено обоснована.
Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд - Велико Търново.
