По искане на Окръжна прокуратура - Русе, бе взета постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо 30-годишния В.Д., обвинен в умишлено убийство. Престъплението е извършено на 15 януари 2026 г. при възникнал битов скандал в жилището на пострадалия П.К., на 32 години, в Русе.

Припомняме, че 32-годишен мъж бе открит мъртъв в апартамент в Русе.

В.Д. бе привлечен като обвиняем на 16 януари 2026 г. за действия, с които е осъществил състава на престъплението по чл. 115 от НК. Същото е наказуемо с лишаване от свобода от 10 до 20 години.

Окръжен съд - Русе прие аргументите на прокуратурата, че въпреки началния етап на разследването, по делото са събрани достатъчно и безспорни доказателства, от които може да се направи обосновано предположение относно авторството и характера на извършеното престъпление. Извършителят е с изключително висока степен на обществена опасност, поради което е взета мярка за неотклонение "задържане под стража" като единствено обоснована.

Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд - Велико Търново.