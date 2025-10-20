ЗАРЕЖДАНЕ...
Постоянен арест за четирима обвиняеми за разпространение на фентанил за над 18 милиона лева в Русе
©
На Б. П. е повдигнато обвинение, че от 20 юни до 15 октомври 2025 година в Русе, в условията на опасен рецидив и в условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително придобил от И. Н. и друго неустановено лице и държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества. Става въпрос за фентанил с бруто тегло 63,9 грама на стойност 3 514 500 лева, метамфетамин с бруто тегло 1,7 грама на стойност 119 лева и марихуана с бруто тегло 1,7 грама на стойност 34 лева.
Вторият обвиняем - И. Н., е придобил от В. В. и държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества в периода 3-15 октомври в Русе. Става въпрос за фентанил с бруто тегло 70,7 грама на стойност 3 888 500 лева. На 15 октомври той е продал 15 грама фентанил на стойност 825 000 лева на Б. П.
На третия обвиняем - В. В., е повдигнато обвинение, че от 12 ноември 2024 година до 15 октомври 2025 година в София и Русе, без надлежно разрешително придобил от неустановено лице и разпространил фентанил с бруто тегло 337,3 грама на стойност 18 551 500 лева. От това количество в периода 3-15 октомври в Русе разпространил на И. Н. фентанил с бруто тегло 70,7 грама и на К. К. - фентанил с бруто тегло 266,6 грама.
Четвъртият обвиняем - К. К., е обвинен, че в периода от 12 ноември 2024 година до 15 октомври 2025 година в Русе, в условията на опасен рецидив, придобил от В. В. и държал с цел разпространение фентанил с бруто тегло 266,6 грама на стойност 14 663 000 лева и метамфетамин с бруто тегло 405 грама на стойност 28 350 лева.
Престъпленията, в които са обвинени четиримата, са тежки умишлени по смисъла на закона, наказуеми с лишаване от свобода от 5 до 15 години, както и кумулативно наказание глоба в размер от 20 000 до 100 000 лева.
По отношение на К. К. заседанието е проведено в късните часове на деня в болнично заведение, където поради влошено здравословно състояние той е хоспитализиран за провеждане на стационарно лечение. Съдебният състав е преценил, че това обстоятелство не дава основание за вземане на по-лека мярка за неотклонение. Наложената най-тежка мярка за процесуална принуда "задържане под стража" няма да попречи на лечението на обвиняемия.
Определенията на Окръжен съд – Русе могат да бъдат обжалвани или протестирани в тридневен срок пред Великотърновския апелативен съд.
Още от категорията
/
Родителите на единия от задържаните за побоя над шефа на МВР: Отличник е, учи "Национална сигурност"
06.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Медици от Русе и областта бяха отличени за професионализма, хуман...
21:48 / 19.10.2025
Над 1200 км. изминаха русенските офицери от запаса и резерва в па...
12:13 / 19.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.