Окръжен съд – Русе взе постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" по отношение на четирима души, срещу които са повдигнати обвинения за държане с цел разпространение на наркотици в големи и особено големи размери. Трима от обвиняемите са извършили престъплението в условията на опасен рецидив, съобщиха от съдебната институция, предаде DUNAV MOST.На Б. П. е повдигнато обвинение, че от 20 юни до 15 октомври 2025 година в Русе, в условията на опасен рецидив и в условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително придобил от И. Н. и друго неустановено лице и държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества. Става въпрос за фентанил с бруто тегло 63,9 грама на стойност 3 514 500 лева, метамфетамин с бруто тегло 1,7 грама на стойност 119 лева и марихуана с бруто тегло 1,7 грама на стойност 34 лева.Вторият обвиняем - И. Н., е придобил от В. В. и държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества в периода 3-15 октомври в Русе. Става въпрос за фентанил с бруто тегло 70,7 грама на стойност 3 888 500 лева. На 15 октомври той е продал 15 грама фентанил на стойност 825 000 лева на Б. П.На третия обвиняем - В. В., е повдигнато обвинение, че от 12 ноември 2024 година до 15 октомври 2025 година в София и Русе, без надлежно разрешително придобил от неустановено лице и разпространил фентанил с бруто тегло 337,3 грама на стойност 18 551 500 лева. От това количество в периода 3-15 октомври в Русе разпространил на И. Н. фентанил с бруто тегло 70,7 грама и на К. К. - фентанил с бруто тегло 266,6 грама.Четвъртият обвиняем - К. К., е обвинен, че в периода от 12 ноември 2024 година до 15 октомври 2025 година в Русе, в условията на опасен рецидив, придобил от В. В. и държал с цел разпространение фентанил с бруто тегло 266,6 грама на стойност 14 663 000 лева и метамфетамин с бруто тегло 405 грама на стойност 28 350 лева.Престъпленията, в които са обвинени четиримата, са тежки умишлени по смисъла на закона, наказуеми с лишаване от свобода от 5 до 15 години, както и кумулативно наказание глоба в размер от 20 000 до 100 000 лева.По отношение на К. К. заседанието е проведено в късните часове на деня в болнично заведение, където поради влошено здравословно състояние той е хоспитализиран за провеждане на стационарно лечение. Съдебният състав е преценил, че това обстоятелство не дава основание за вземане на по-лека мярка за неотклонение. Наложената най-тежка мярка за процесуална принуда "задържане под стража" няма да попречи на лечението на обвиняемия.Определенията на Окръжен съд – Русе могат да бъдат обжалвани или протестирани в тридневен срок пред Великотърновския апелативен съд.