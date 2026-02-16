Постоянните комисии на Общински съвет - Русе обсъждат ключови въпроси преди февруарската сесия
© Общински съвет - Русе
На 17 февруари ще се проведат три заседания. Комисията по екология ще заседава от 10:00 часа. От 13:30 часа ще се проведе заседанието на Комисията по здравеопазване и социална политика, следвано от заседанието на Комисията по териториално устройство и строителство от 15:30 часа.
На 18 февруари ще бъдат проведени четири заседания на постоянни комисии. Комисията по икономика, инвестиции, земеделие и туризъм ще заседава от 9:30 часа. Следват заседанията на Комисията по младежта и спорта от 13:00 часа, Комисията по образование, наука, иновации и дигитализация от 15:00 часа и Комисията по култура и религиозни въпроси от 16:00 часа.
На 19 февруари са насрочени последните три заседания. Комисията по бюджет и финанси ще се събере от 10:00 часа, Комисията по комунални дейности, транспорт и безопасност на движението ще заседава от 14:00 часа, а заседанието на Комисията по законност, обществен ред и сигурност (ЗОРС) е от 16:00 часа.
Заседанията на постоянните комисии на Общински съвет - Русе, които се провеждат в Кръгла зала на общината, са публични и могат да се проследят на живо в официалния YouTube канал на институцията.
Още от категорията
/
Продължва активната работа по финализирането на процедурата за продажба на общински апартаменти в Русе
13.02
Русенският университет организира финала на националната купа по финансова грамотност за ученици
11.02
Началникът на РУО - Русе бе наградена за принос в подобряване качеството на образователния процес
10.02
8 нови гимназиални специалности в Русенско за предстоящата учебна година, сред тях и управление на безпилотни летателни апарати
10.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Смениха датата за отварянето на Центъра за безплатна правна помощ...
14:12 / 15.02.2026
Жълт код за опасно време днес в Русе
08:47 / 15.02.2026
Идва силен циклон, чака ни оранжев дъжд на 15 февруари
19:53 / 14.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.