Постоянните комисии към Общински съвет - Русе ще заседават в периода 17-19 февруари в подготовка на редовната сесия на местния парламент, насрочена за 26 февруари 2026 г.На 17 февруари ще се проведат три заседания. Комисията по екология ще заседава от 10:00 часа. От 13:30 часа ще се проведе заседанието на Комисията по здравеопазване и социална политика, следвано от заседанието на Комисията по териториално устройство и строителство от 15:30 часа.На 18 февруари ще бъдат проведени четири заседания на постоянни комисии. Комисията по икономика, инвестиции, земеделие и туризъм ще заседава от 9:30 часа. Следват заседанията на Комисията по младежта и спорта от 13:00 часа, Комисията по образование, наука, иновации и дигитализация от 15:00 часа и Комисията по култура и религиозни въпроси от 16:00 часа.На 19 февруари са насрочени последните три заседания. Комисията по бюджет и финанси ще се събере от 10:00 часа, Комисията по комунални дейности, транспорт и безопасност на движението ще заседава от 14:00 часа, а заседанието на Комисията по законност, обществен ред и сигурност (ЗОРС) е от 16:00 часа.Заседанията на постоянните комисии на Общински съвет - Русе, които се провеждат в Кръгла зала на общината, са публични и могат да се проследят на живо в официалния YouTube канал на институцията.