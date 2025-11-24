Потрошиха кола на паркинг в ж.к. "Орел" в Разград
Сигналът в полицията е подаден от 35-годишна жена от град Шумен, собственичка на колата. Посегателството е извършено между 12 и 13 часа на 23 ноември, като с твърд предмет е строшено задното панорамно стъкло на автомобила. Нанесените щети възлизат на 400 лв.
По случая се води проверка по чл.216, ал.1 от НК.
Нагла кражба в Русе: Жена обра касата на църква в присъствието на...
09:00 / 23.11.2025
Русенка: Сумата беше около 2000 лева за два месеца, наистина ги о...
20:58 / 22.11.2025
Жители на Русе питат: Защо вадят и режат кабела, положен преди тр...
11:54 / 22.11.2025
Министърът на културата разясни казуса около хотел "Рига" в Русе ...
10:48 / 22.11.2025
Откриха с концерт на лауреати Международния конкурс "Франц Шуберт...
22:37 / 21.11.2025
