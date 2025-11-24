Автомобил "Форд Фокус“ бил потрошен на паркинг в ж.к. "Орел“ в Разград. Това съобщи полицията в града.Сигналът в полицията е подаден от 35-годишна жена от град Шумен, собственичка на колата. Посегателството е извършено между 12 и 13 часа на 23 ноември, като с твърд предмет е строшено задното панорамно стъкло на автомобила. Нанесените щети възлизат на 400 лв.По случая се води проверка по чл.216, ал.1 от НК.