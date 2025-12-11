Вчера по обед екип от Първа РСПБЗН в Русе е реагирал на сигнал за пожар в района на бившата бирена фабрика. Сигналът за дим е подаден около 12:47 ч. При пристигането на място пожарникарите установили, че се възпламеняват отпадъци на малка площ, съобщават от ОД на МВР - Русе.Пожарът е ликвидиран бързо и не са нанесени материални щети. По първоначална информация причина за инцидента вероятно е небрежност при боравене с открит огън