Пожар избухна в къща в Русенско
Благодарение на бързата реакция на пожарникарите, пламъците са били овладяни, а при инцидента няма пострадали хора.
Предполага се, че пожарът е тръгнал от стаята, в която е имало работеща печка на твърдо гориво. Причините за произшествието се изясняват.
