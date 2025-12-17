Вчера екипи на РСПБЗН - Сливо поле и Втора РСПБЗН - Русе са участвали в гасенето на пожар в къща в с. Борисово, съобщиха от ОД на МВР - Русе. Огънят е обхванал цялата сграда и покрива, като е съществувала опасност да се прехвърли върху съседна къща.Благодарение на бързата реакция на пожарникарите, пламъците са били овладяни, а при инцидента няма пострадали хора.Предполага се, че пожарът е тръгнал от стаята, в която е имало работеща печка на твърдо гориво. Причините за произшествието се изясняват.