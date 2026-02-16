Пожар изпепели къща в местността "Хайдук дере" край Русе, съобщиха от ОД на МВР - Русе.Случаят е станал в нощта срещу 16 февруари. Огънят е обхванал изцяло сградата, като по първоначални данни няма пострадали хора.Сигналът за инцидента е подаден в 01:13 часа. На място са изпратени три противопожарни екипа, които са работили по овладяването на пламъците до 07:15 часа.Според първоначалната информация причината за пожара е късо съединение в електрическата инсталация, довело до запалване на електрическо табло. Заради дървената конструкция на сградата и силния вятър огънят бързо е обхванал цялата постройка с площ над 150 квадратни метра.Пламъците са нанесли сериозни щети на къщата и намиращото се в нея имущество. По случая се изясняват всички обстоятелства.