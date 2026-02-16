Пожар изпепели къща в Русе
©
Случаят е станал в нощта срещу 16 февруари. Огънят е обхванал изцяло сградата, като по първоначални данни няма пострадали хора.
Сигналът за инцидента е подаден в 01:13 часа. На място са изпратени три противопожарни екипа, които са работили по овладяването на пламъците до 07:15 часа.
Според първоначалната информация причината за пожара е късо съединение в електрическата инсталация, довело до запалване на електрическо табло. Заради дървената конструкция на сградата и силния вятър огънят бързо е обхванал цялата постройка с площ над 150 квадратни метра.
Пламъците са нанесли сериозни щети на къщата и намиращото се в нея имущество. По случая се изясняват всички обстоятелства.
Още от категорията
/
Гранични полицаи задържаха телефонни измамници, откраднали над 4 000 евро от възрастна жена на Дунав мост при Русе
10.02
Гранични полицаи от ГПУ-Русе задържаха двама телефонни измамници при опит да напуснат страната
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Смениха датата за отварянето на Центъра за безплатна правна помощ...
14:12 / 15.02.2026
Жълт код за опасно време днес в Русе
08:47 / 15.02.2026
Идва силен циклон, чака ни оранжев дъжд на 15 февруари
19:53 / 14.02.2026
Локомотив на товарен влак се запали в Русе
18:19 / 14.02.2026
До часове - дъжд, студ, сняг и силен вятър
13:06 / 14.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.