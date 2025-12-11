Вчера следобед къща на ул. "Христо Македонски" в Русе е била обхваната от сериозен пожар, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Русе. Сигналът е подаден около 13:45 часа.На място са пристигнали два екипа на Втора районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението". Огнеборците установили, че пламъците обхващат покривната конструкция на сградата. Пожарът е унищожил около 100 кв. м от покрива, както и цялата покъщнина в жилището.Наемателите на къщата са успели да се евакуират невредими. В опит да помогне при гасенето, 32-годишен съсед е вдишал димни газове. Той е прегледан от екип на Центъра за спешна медицинска помощ и е освободен за домашно лечение без опасност за живота.По първоначални данни причината за пожара е късо съединение в електрическата инсталация.