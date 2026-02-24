В рамките на денонощието е регистрирано едно произшествие от компетентността на органите по пожарна безопасност и защита на населението. Вчера в интервала от 12:53 до 13:25 ч., екип от четирима служители с един противопожарен автомобил от Втора РСПБЗН – Русе е реагирал на обаждане за задимяване в апартамент в град Русе. Произшествието е възникнало на адрес на ул. "Димчо Дебелянов“, съобщи полицията.При пристигане на място огнеборците са установили задимяване в жилището, причинено от отоплителна печка на твърдо гориво, която е достигнала висока температура в процеса на експлоатация. Вследствие на отделената топлина са се били разтопили декоративни стиропорени пана, монтирани на тавана на помещението, което е причинило задимяването.В резултат на инцидента не са пострадали граждани. Нанесени са преки материални щети по вътрешната част на жилището. На място е извършен оглед и е осъществен контрол от дежурния инспектор. Случаят е квалифициран като пожар с преки материални загуби. По първоначални данни причината за произшествието е неправилно ползване на отоплителен уред, изразяващо се в експлоатация при условия, довели до прекомерно повишаване на температурата и последващо топлинно въздействие върху леснозапалими или термочувствителни материали в близост.