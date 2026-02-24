Пожар в апартамент в квартал "Родина" заради печка
©
При пристигане на място огнеборците са установили задимяване в жилището, причинено от отоплителна печка на твърдо гориво, която е достигнала висока температура в процеса на експлоатация. Вследствие на отделената топлина са се били разтопили декоративни стиропорени пана, монтирани на тавана на помещението, което е причинило задимяването.
В резултат на инцидента не са пострадали граждани. Нанесени са преки материални щети по вътрешната част на жилището. На място е извършен оглед и е осъществен контрол от дежурния инспектор. Случаят е квалифициран като пожар с преки материални загуби. По първоначални данни причината за произшествието е неправилно ползване на отоплителен уред, изразяващо се в експлоатация при условия, довели до прекомерно повишаване на температурата и последващо топлинно въздействие върху леснозапалими или термочувствителни материали в близост.
Още от категорията
/
Русе ще отбележи Националния празник на България с церемония, възстановка и интерактивен спектакъл
17:33
Кметът на Русе за транспортния хаос: Призовавам държавните органи да поемат отговорност и да решат държавните проблеми
21.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Новият областен управител на Русе: Поемам новия пост с идеята за ...
20:25 / 23.02.2026
Русе с нов областен управител
19:10 / 23.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.