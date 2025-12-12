Пожар в комин обхвана няколко етажа на блок в Русе
©
При пристигане на мястото огнеборците установили, че са се запалили сажди в коминно тяло. Огънят се е разпространил от втория до осмия етаж на сградата. Задимяването е обхванало няколко жилища, като в един от апартаментите са нанесени повърхностни щети по стените.
Пожарът е бил овладян без пострадали и други по-сериозни щети.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Кученца от приюта в Русе гостуват в библиотека "Любен Каравелов"
12:50 / 11.12.2025
36-годишна жена от Русе е обвинена в данъчни измами за близо 400 ...
12:17 / 11.12.2025
Фондация "Русе - град на свободния дух" набира проектни предложен...
11:51 / 11.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.