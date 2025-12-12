Пожар в коминно тяло на жилищен блок в Русе вдигна на крак два екипа от Втора районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) вчера около обяд, съобщиха от ОД на МВР - Русе. Сигналът за инцидента е получен около обяд и е касаел силно задимяване в блок "Берое", намиращ се на булевард "Липник".При пристигане на мястото огнеборците установили, че са се запалили сажди в коминно тяло. Огънят се е разпространил от втория до осмия етаж на сградата. Задимяването е обхванало няколко жилища, като в един от апартаментите са нанесени повърхностни щети по стените.Пожарът е бил овладян без пострадали и други по-сериозни щети.