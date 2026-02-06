Органите на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Русе, съвместно с Община Русе, напомнят на гражданите основните правила за пожарна безопасност в домашна среда.В тази връзка е изготвена специална презентация с практически указания и съвети, насочени към превенция на битови пожари и ограничаване на риска от инциденти. Акцентът е поставен върху правилното използване на електрически и отоплителни уреди, безопасната експлоатация на печки на твърдо гориво и газ, както и върху адекватните действия при възникване на пожар.В презентацията е отделено специално внимание на рисковите групи, сред които самотно живеещи, трудноподвижни и възрастни хора, за които спазването на основните правила за безопасност е от особено значение.Целта на инициативата е повишаване на информираността на гражданите и насърчаване на отговорно поведение, което може да предотврати възникването на пожари и да допринесе за опазването на човешкия живот и имущество.Община Русе призовава жителите на града да се запознаят с приложената презентация и да спазват препоръките на органите на пожарната безопасност.