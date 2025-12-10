Пожарната в Русе реагира на три инцидента през изминалото денонощие
Пожар в търговски комплекс
Първият сигнал е получен вчера сутринта. Между 10:01 и 11:30 ч. екип на Втора РСПБЗН - Русе е изпратен на ул. "Рига" заради дим, излизащ от електрическо табло в търговски комплекс. При огледа огнеборците са установили разтопено предпазно оборудване, най-вероятно причинено от късо съединение. Районът е бил обезопасен до пристигането на авариен екип на електроразпределителното дружество.
Запален комин във Ветово
Вечерта, между 20:23 и 21:00 ч., екип на пожарната във Ветово е реагирал на сигнал за пожар в комин на жилищна сграда. Огнеборците са потушили запалените сажди и са обезопасили постройката. При инцидента не са нанесени материални щети.
Катастрофа на бул. "България"
Малко след 23:00 ч. екип на Първа РСПБЗН – Русе е изпратен на сигнал за пътнотранспортно произшествие на ул. "Стефан Стамболов“ (изход към Дунав мост). На място е установен самокатастрофирал автомобил. Полицията уточнява, че не се е наложило използване на специализирана техника за изваждане на пострадали. Екипът е обезопасил превозното средство, за да се предотвратят последващи инциденти.
