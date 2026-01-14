В интервала 10:37 – 11:30 часа вчера екип от ССОД на русенската пожарна се е отзовал на сигнал за опасни ледени висулки на ул. "Духовно Възраждане", съобщиха от ОДМВР - Русе.На място спасителите установили, че образуванията, причинени от ниски температури и натрупване на лед, представляват реална опасност за пешеходците и паркираните автомобили. Екипът предприел необходимите действия за безопасното им отстраняване.