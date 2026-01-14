Пожарникари премахнаха опасни ледени висулки в центъра на Русе
На място спасителите установили, че образуванията, причинени от ниски температури и натрупване на лед, представляват реална опасност за пешеходците и паркираните автомобили. Екипът предприел необходимите действия за безопасното им отстраняване.
Прокуратурата във Велико Търново предаде на съд обвиняемите за побоя над директора на ОДМВР-Русе
