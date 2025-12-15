Екипи на районните служби "Пожарна безопасност и защита на населението" в област Русе и от ССОД - Русе са реагирали на няколко сигнала за произшествия през последните дни, съобщиха от ОД на МВР - Русе.Подадени са сигнали за запалени отпадъци в метални контейнери в градовете Русе, Бяла и Ветово. Пожарите са овладени своевременно, като по данни на огнеборците причината във всички случаи е небрежно боравене с открит огън. Не е допуснато разпространение на пламъците към намиращи се в близост моторни превозни средства или сгради, няма и пострадали граждани.В един от случаите пожарникарите са оказали и техническа помощ на екип на Центъра за спешна медицинска помощ за преместване на пациент до лечебно заведение.Екипите са посетили и сигнал за запалени сажди в комин на къща в село Смирненски. До пристигането на пожарникарите собственикът е успял сам да загаси горенето.