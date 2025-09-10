ЗАРЕЖДАНЕ...
|Правителството се разпореди с имоти в Русе
Министерският съвет предостави безвъзмездно на НКЖИ управлението на имот - публична държавна собственост. Имотът се намира на територията на гр. Русе. Предоставянето на имота на НКЖИ е във връзка с изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България - Русе.
Правителството предостави безвъзмездно на НКЖИ управлението на два самостоятелни обекта в приемното здание на железопътна гара Русе. Към момента обектите се управляват от Агенция "Митници“ - Митница Русе, но са с отпаднала необходимост. Те ще бъдат използвани от НКЖИ за дейностите по управление на железопътната инфраструктура.
С решение на правителството се отчуждават имоти - частна собственост, необходими за изграждането на Обект "Път П-56 пътен възел "Скобелева майка“ - път П-86 (Югоизточен обход на гр. Пловдив)“ от км 98+000 до км 102+820“, в землищата на гр. Пловдив, и селата Ягодово и Брестник в община Родопи.
Пътната отсечка ще е с габарит Г20 - с две платна, разделени със средна разделителна ивица, с по две ленти за движение в посока и банкети. Проектът е обявен за обект с национално значение. Той е от изключително значение за облекчаване и извеждане на транзитния поток извън град Пловдив и запазване на жизнената и екологична среда на жителите и безопасността им, както и безпроблемното преминаване на транзитния трафик.
Решението може да се обжалва пред административен съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
