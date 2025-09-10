Новини
Правителството се разпореди с имоти в Русе
Автор: Цвети Христова 14:42
©
Министерският съвет даде съгласие на "Холдинг БДЖ“ ЕАД да продаде недвижими имоти в гр. София. Те се намират в местността "НЗП Илиянци-запад“, район "Надежда“, гр. София. Продажбата ще се извърши чрез пряко договаряне на цена, не по-ниска от определената от независим оценител. Тя се осъществява, тъй като при строителството на Северната скоростна тангента в част от тези имоти е изградена временна пътна връзка, която впоследствие става постоянна част от транспортната инфраструктура на кв. "Илиянци“.

Министерският съвет предостави безвъзмездно на НКЖИ управлението на имот - публична държавна собственост. Имотът се намира на територията на гр. Русе. Предоставянето на имота на НКЖИ е във връзка с изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България - Русе.

Правителството предостави безвъзмездно на НКЖИ управлението на два самостоятелни обекта в приемното здание на железопътна гара Русе. Към момента обектите се управляват от Агенция "Митници“ - Митница Русе, но са с отпаднала необходимост. Те ще бъдат използвани от НКЖИ за дейностите по управление на железопътната инфраструктура.

С решение на правителството се отчуждават имоти - частна собственост, необходими за изграждането на Обект "Път П-56 пътен възел "Скобелева майка“ - път П-86 (Югоизточен обход на гр. Пловдив)“ от км 98+000 до км 102+820“, в землищата на гр. Пловдив, и селата Ягодово и Брестник в община Родопи.

Пътната отсечка ще е с габарит Г20 - с две платна, разделени със средна разделителна ивица, с по две ленти за движение в посока и банкети. Проектът е обявен за обект с национално значение. Той е от изключително значение за облекчаване и извеждане на транзитния поток извън град Пловдив и запазване на жизнената и екологична среда на жителите и безопасността им, както и безпроблемното преминаване на транзитния трафик.

Решението може да се обжалва пред административен съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Браво,след година от "първата" копка се намеси и държавата да разреши казуса с имотите,които спират проекта. Колко ли ще набъбне и този обект като при избора на изпълнител през 2022г. цената беше около 41 милиона лева?
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им!
