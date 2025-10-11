ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Правят повторен оглед на свлачището, което се образува на пътя Русе-Бяла
Областният управител е посетил мястото още снощи, но тъй като е било късно, огледът е бил непълен. Днес се очаква повторен оглед, след който ще се прецени какви мерки да бъдат предприети за обезопасяване и възстановяване на движението.
Движението:
• Посока Бяла е пропускано нормално.
• За посока Русе е въведен обходен маршрут през Борово – Две могили.
• Участъкът с нарушено платно е около 1 км.
От полицията предупреждават шофьорите да спазват поставените ограничения, тъй като някои водачи вече са преминавали между реперите, поставени за безопасност, съобщава NOVA.
Обилните дъждове, изсипали се в Русе през последните дни, са довели до свличането на земната маса.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 132
|предишна страница [ 1/22 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
22:38 / 09.10.2025
Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
13:13 / 09.10.2025
Зала "Арена Русе" е в готовност да подслонява евакуирани жители
15:14 / 09.10.2025
Удължават евакуацията за жителите на Николово с още едно денонощие
13:35 / 10.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: