|Празник за отношенията между България и Румъния
"На картата на Европа България и Румъния стоят една до друга не само като съседи, а като партньори. Днес повече от всякога трансграничното и междурегионално сътрудничество между нашите две държави е път към сигурност, развитие и благополучие за хората от двете страни на река Дунав. Това сътрудничество е нещо повече от формални проекти и документи. То е жива връзка между общности, между региони, между хора. Когато български и румънски общини развиват съвместни проекти, те не просто инвестират в инфраструктура, култура или екология – те инвестират в доверие“, заяви Драганов и подчерта ключовата роля на Лили Ганчева в този процес. Драганов посочи още, че Областната администрация ще продължи да подкрепя развитието на устойчива трансгранична среда за развитието на културата и насърчаването на инвестициите.
Асоциация "Еврорегион Данубиус“ е създадена през 2002 година по инициатива на Областна администрация – Русе и Окръжен съвет – Гюргево, като инструмент за осъществяване на трансграничното сътрудничество. През годините Асоциацията се превърна в неизменен партньор не само в отношенията между Русе и Гюргево, но и между България и Румъния. Само през последните десет години с нейна помощ са реализирани над 100 проекта във всички сфери от социално-икономическия живот в страната. Благодарение на професионализма и несломимата воля на Лили Ганчева са се осъществили редица търговски и туристически изложения, концерти, изложби и дори спектакли. Сред основните приоритети в работата на "Еврорегион Данубиус“ е подобряване на сътрудничество между страните от двата бряга на река Дунав освен в икономическия спектър, така и в редица
други сектори. Сред тях са реакцията при кризисни ситуации, развитието на двустранни бизнес отношения и сътрудничество в сферата на образованието, културата, туризма, социалните дейности, здравеопазването, спорта и земеделието. Лили Ганчева е подпомогнала и реализацията на не по-малко инфраструктурни проекти на територията на област Русе и окръг Гюргево. Заради заслугите си към общностите в двата региона тя бе избрана за почетен гражданин както на Русе, така и на Гюргево.
Лили Ганчева е отличена и със знака на областния управител, заради заслугите си към просперитета на трансграничния регион. В началото на тази година Лили Ганчева бе отличена и с орден от президента на Румъния Клаус Йоханис. Отличието, което е с ранг "Офицер“ ѝ бе връчено в знак на оценка за важния ѝ принос в подкрепа на действията на Румъния на европейско равнище и за активно участие в засилването на румънско-българските икономически, социални и културни отношения. Често Лили Ганчева е определяна като символ на българо-румънските отношения и това се дължи на факта, че тя е буквално двигател за развитие на трансграничното сътрудничество между България и Румъния. Лили Ганчева е и член на Асоциацията на писателите и журналистите в областта на туризма в Румъния от 2010 г. По повод 150 години Румънска дипломация получава Диплом за популяризиране на румънската култура и традиции от Титус Корлъцян – министър на външните работи на Румъния. Лили Ганчева е носител и на още редица национални отличия.
