Пребиха две момчета заради 40 лева в Русе

© В резултат на проведени издирвателни мероприятия от служители на Второ РУ гр. Русе са установени извършителите на побой придружен с грабеж на сумата от 40 лева.



Деянието е извършено около 06:00 часа на 31.08.2025г., когато две момчета (приятели) са били нападнати, докато вървят по тротоара на ул. "Тулча" в кв. "Възраждане". Нападателите били група от четири момчета около 17-18 годишни, облечени в тъмни дрехи, които нанесли побой и взели от единия от пострадалите горепосочената сума. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в Русе.



По случая е образувано досъдебно производство и тече разследване.