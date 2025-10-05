Предимно слънчево днес в Русе

© Днес ще преобладава слънчево време, от запад на изток с временни увеличения на облачността, но без валежи. Преди обяд на места в равнинните райони ще има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб, в източните райони – до умерен вятър от запад-югозапад. Дневните температури ще се повишат и преобладаващите максимални ще бъдат между 16° и 21°, в София - около 17°. Вечерта от запад ще започне ново бързо увеличение на облачността и през нощта срещу понеделник в Западна България ще завали дъжд, сочи прогнозата на НИМХ.



В планините ще преобладава слънчево време, от запад на изток с временни увеличения на облачността. Привечер от запад ще започне ново заоблачаване, а през нощта срещу понеделник и валежи от дъжд, над 2200 метра – от сняг. Ще духа умерен, по билата силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 5°.



По Черноморието ще бъде предимно слънчево, на места преди обяд с ниска облачност или мъгла. Ще духа до умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19° и 21°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето временно ще отслабне до 2 бала.