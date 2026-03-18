Предлагат за ремонт четири военни паметника в Русенско
Предвижда се на заседанието да присъстват представители на общините от региона, както и Радослав Симеонов, който е главен експерт в Министерството на отбраната и дейността му е в този ресор. В рамките на заседанието ще да бъдат разгледани предложенията от кметове на общини в региона за ремонт на военни паметници. На този етап са получени общо 4 предложения за ремонт. Три от тях касаят община Русе. Става дума за Паметника на загиналите за Родината във войните 1877–1878, 1912–1913, 1915–1918 и 1944–1945 г., находящ се на площада в село Сандрово, както и там намиращите се паметни плочи на геройски загиналите жители на селото във войните 1912–1913, 1915–1918 и 1944–1945 г. От Община Русе са поискали и ремонт на паметните плочи на загиналите във войните жители на село Семерджиево. Предложение има и от Община Борово за довършване на ремонта на Паметника на загиналите във войните 1912–1918 г. и 1944–1945 г. в село Горно Абланово.
От областната админитарция припомнят, че в Русенско са регистрирани общо 92 военни паметника. "Военните паметници играят важна роля в съхраняването на историческата памет“, коментира Пенков и отбеляза, че реновирането на военните паметници има и морално значение. "Опазването на военните паметници и изграждането на нови такива показва, че обществото не е забравило своите герои и продължава да уважава тяхната жертва. Един добре поддържан паметник внушава уважение“, сподели Пенков.
