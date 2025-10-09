Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско

© Facebook Продължават действията за овладяване на ситуацията в русенското село Николово. Вече е доставен втори хидропомпен агрегат, с който ще увеличим дебита на изпускане на водата от езерото в Лесопарк “Липник".



Кметът на Русе Пенчо Милков благодаря за съдействието на комисар Войчев.



"Първият хидропомпен агрегат работи вече в Мартен за изпомпване на водата към р. Дунав", допълни той в публикацията си във Фейсбук.



По думите му става ясно, че е осигурено полицейско присъствие на стената за през нощта, както и доброволци от общинското ни формирование, за наблюдение на обстановката.



"На критичните точки по протежение на канала за изпускане сме разположили хора и техника, които ще дежурят през цялата нощ. С общи усилия ще се справим!", пише още Милков.



"Фокус" припомня, че по-рано днес бе обявено бедствено положение.