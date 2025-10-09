ЗАРЕЖДАНЕ...
|Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
Кметът на Русе Пенчо Милков благодаря за съдействието на комисар Войчев.
"Първият хидропомпен агрегат работи вече в Мартен за изпомпване на водата към р. Дунав", допълни той в публикацията си във Фейсбук.
По думите му става ясно, че е осигурено полицейско присъствие на стената за през нощта, както и доброволци от общинското ни формирование, за наблюдение на обстановката.
"На критичните точки по протежение на канала за изпускане сме разположили хора и техника, които ще дежурят през цялата нощ. С общи усилия ще се справим!", пише още Милков.
"Фокус" припомня, че по-рано днес бе обявено бедствено положение.
