На 6 май, в Деня на град Русе, председателят на Общинския съвет акад. Христо Белоев проведе традиционната среща с предшествениците си в ръководството на институцията. Инициативата, организирана на Гергьовден от 2021 г. насам, събра на едно място личности, които са оставили трайна следа в историята на местното самоуправление.

В срещата участваха председателите на Общинския съвет в Русе: Явор Димитров (1992–1995 г.), арх. Силвия Алексиева (1995–1999 г.), Искрен Веселинов (2003–2009 г.), засл. проф. Васил Пенчев (2009–2015 г.) и Иво Пазарджиев (2019–2023 г.) - представляващи заедно повече от три десетилетия институционална история на крайдунавския град.

Разговорът обхвана както актуалното развитие на Русе, така и натрупания опит от различните управленски периоди. Участниците се обединиха около общата теза, че приемствеността в управлението и междугенерационният диалог са от ключово значение за устойчивото развитие на общината.

"Русе винаги е бил по-важен от нас самите", заяви акад. Белоев, определяйки срещата като израз на институционална отговорност, а не просто утвърден протокол.

След приключването на работната среща председателите се присъединиха към официалните чествания пред Паметника на загиналите в Сръбско-българската война на площад "Княз Александър Батенберг". Празничният ден продължи с връчването на най-високото градско отличие - "Почетен гражданин на Русе", което се присъжда за изключителен принос към развитието на града. Със званието, прието с решения на Общинския съвет от 2025 г., са удостоени Маргарита Трифонова, проф. д-р Кирил Панайотов и Пламен Великов