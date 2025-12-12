Председателят на Окръжен съд - Русе, съдия Николинка Чокоева, взе активно участие в значима международна научно-практическа конференция, проведена в Ташкентския държавен Юридически университет по случай Деня на Конституцията на Република Узбекистан.Конференцията, озаглавена "Конституцията - правна гаранция за развитието на нов Узбекистан", се състоя на 3 декември, като събра водещи юристи, академици и представители на държавни институции от цял свят, включително Унгария, Финландия, България, Индия, Южна Корея и Великобритания.В рамките на събитието, което отбеляза приемането на обновената Конституция на Узбекистан - определяна като политическа и правна основа за мащабни реформи и изграждане на демократична държава - съдия Чокоева, в партньорство с д-р Александър Кирков, изнесоха доклад на тема "Конституционните права на човека в цифровото пространство и съдът като гарант".Те споделиха опит и експертиза по специфични аспекти на конституционното право и правораздаването, като направиха паралел между европейското законодателство и практическото му приложение, това в САЩ и в Узбекистан. Като израз на институционалното сътрудничество, Председателят на Окръжен съд - Русе връчи кристален плакет на ректора на Ташкентския държавен юридически университет. В знак на благодарност за приноса и активното ѝ участие в международния правен диалог, съдия Чокоева получи също почетен плакет и сертификат от домакините на конференцията.Участието на председателя на Окръжен съд - Русе във форума бе доказателство за активната роля на българското правосъдие в международния правен диалог и сътрудничество.