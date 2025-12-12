Председателят на Окръжен съд - Русе представи България на форум в Узбекистан
© Окръжен съд - Русе
Конференцията, озаглавена "Конституцията - правна гаранция за развитието на нов Узбекистан", се състоя на 3 декември, като събра водещи юристи, академици и представители на държавни институции от цял свят, включително Унгария, Финландия, България, Индия, Южна Корея и Великобритания.
В рамките на събитието, което отбеляза приемането на обновената Конституция на Узбекистан - определяна като политическа и правна основа за мащабни реформи и изграждане на демократична държава - съдия Чокоева, в партньорство с д-р Александър Кирков, изнесоха доклад на тема "Конституционните права на човека в цифровото пространство и съдът като гарант".
Те споделиха опит и експертиза по специфични аспекти на конституционното право и правораздаването, като направиха паралел между европейското законодателство и практическото му приложение, това в САЩ и в Узбекистан. Като израз на институционалното сътрудничество, Председателят на Окръжен съд - Русе връчи кристален плакет на ректора на Ташкентския държавен юридически университет. В знак на благодарност за приноса и активното ѝ участие в международния правен диалог, съдия Чокоева получи също почетен плакет и сертификат от домакините на конференцията.
Участието на председателя на Окръжен съд - Русе във форума бе доказателство за активната роля на българското правосъдие в международния правен диалог и сътрудничество.
Още от категорията
/
Ето какви промени се налагат на ПОС-терминалите и касите в Община Русе преди приемането на еврото
10.12
Русенският музей превръща местното културно наследство в обществени колекции чрез проект "Тайни колекции"
09.12
Община Русе и Асоциацията за инсулт и афазия подписаха меморандум за превенция и подкрепа на пациенти
09.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Кученца от приюта в Русе гостуват в библиотека "Любен Каравелов"
12:50 / 11.12.2025
36-годишна жена от Русе е обвинена в данъчни измами за близо 400 ...
12:17 / 11.12.2025
Фондация "Русе - град на свободния дух" набира проектни предложен...
11:51 / 11.12.2025
Областният управител Драгомир Драганов дари високопроходим джип н...
10:43 / 11.12.2025
Забраниха улова на есетрови риби в Дунав
08:32 / 11.12.2025
Мразовита сутрин в Русе, после ще се стопли
08:26 / 11.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.