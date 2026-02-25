Представиха възможности за сезонна работа в круизния туризъм в Русенския университет
© РУ
Събитието се проведе в партньорство между Русенски университет "Ангел Кънчев", Центъра за кариерно развитие, Община Русе и "Балкан Турс“ ООД. Проектът ACROSS е с продължителност 48 месеца (01.01.2025 – 31.12.2028) и е с финансова подкрепа от "2024 Erasmus+ European Universities call" по "European Universities initiative".
Срещата откри доц. д-р Даниела Йорданова, ръководител на Центъра за кариерно развитие. Приветствия към студентите отправиха зам.-ректорът по международно сътрудничество доц. д-р Галина Иванова и зам.-кметът по икономика и международно сътрудничество г-жа Златомира Стефанова.
"Бъдете смели и приемете това предизвикателство, тъй като работата е много интересна.“, насърчи студентите доц. Иванова.
Г-жа Стефанова, която е и лицензиран екскурзовод с дългогодишен опит и владеене на английски и френски език подчерта, че университетът предоставя отлична подготовка на своите възпитаници, когато те имат желание да се развиват. Тя отбеляза, че с настъпването на новия сезон за пасажерските кораби по Дунав, Русе има нужда от своите нови "посланици“ - енергични, знаещи и мотивирани млади хора.
Като местна власт, община Русе подкрепя бизнеса в неговия стремеж да намери качествени кадри и едновременно с това иска да покажем на русенските студенти, че техните умения са ценни тук, в нашия град. Тази среща е директен мост между езиковите познания на студентите и реалната професионална реализация.
Представители на фирма "Балкан Турс“ ООД разказаха за възможностите за работа на студенти с езикова подготовка: Ниво B2 на английски, немски, френски или испански език, личностни качества - комуникативност, родолюбие, желание за усвояване на нови знания и мотивация за сезонна работа, представяща духа и културата на Русе и България.
Още от категорията
/
Русе ще отбележи Националния празник на България с церемония, възстановка и интерактивен спектакъл
24.02
Новият областен управител на Русе: Поемам новия пост с идеята за гарантиране на честни и прозрачни избори
23.02
Кметът на Русе за транспортния хаос: Призовавам държавните органи да поемат отговорност и да решат държавните проблеми
21.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Русе ще отбележи Националния празник на България с церемония, въз...
17:33 / 24.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.