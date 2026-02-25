В Русенския университет се проведе информационна среща по проект ACROSS, посветена на възможности за сезонна работа в круизния туризъм през пролет и лято 2026. За студентите това е шанс да започнат динамична работа с атрактивно заплащане.Събитието се проведе в партньорство между Русенски университет "Ангел Кънчев", Центъра за кариерно развитие, Община Русе и "Балкан Турс“ ООД. Проектът ACROSS е с продължителност 48 месеца (01.01.2025 – 31.12.2028) и е с финансова подкрепа от "2024 Erasmus+ European Universities call" по "European Universities initiative".Срещата откри доц. д-р Даниела Йорданова, ръководител на Центъра за кариерно развитие. Приветствия към студентите отправиха зам.-ректорът по международно сътрудничество доц. д-р Галина Иванова и зам.-кметът по икономика и международно сътрудничество г-жа Златомира Стефанова."Бъдете смели и приемете това предизвикателство, тъй като работата е много интересна.“, насърчи студентите доц. Иванова.Г-жа Стефанова, която е и лицензиран екскурзовод с дългогодишен опит и владеене на английски и френски език подчерта, че университетът предоставя отлична подготовка на своите възпитаници, когато те имат желание да се развиват. Тя отбеляза, че с настъпването на новия сезон за пасажерските кораби по Дунав, Русе има нужда от своите нови "посланици“ - енергични, знаещи и мотивирани млади хора.Като местна власт, община Русе подкрепя бизнеса в неговия стремеж да намери качествени кадри и едновременно с това иска да покажем на русенските студенти, че техните умения са ценни тук, в нашия град. Тази среща е директен мост между езиковите познания на студентите и реалната професионална реализация.Представители на фирма "Балкан Турс“ ООД разказаха за възможностите за работа на студенти с езикова подготовка: Ниво B2 на английски, немски, френски или испански език, личностни качества - комуникативност, родолюбие, желание за усвояване на нови знания и мотивация за сезонна работа, представяща духа и културата на Русе и България.