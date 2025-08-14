ЗАРЕЖДАНЕ...
|Представители на 15 организации на лесовъдите в Европа ще дойдат в Русе
Форумът се организира от Съюза на лесовъдите в България със съдействието на Община Русе и Русенския университет "Ангел Кънчев" и други институции.
Подробности по програмата на конгреса бяха уточнени на работна среща между заместник-кмета Никола Лазаров, проф. д-р инж. Иван Палигоров - председател на Съюза на лесовъдите в България, ландшафтния архитект на Община Русе Цветанка Николова и Галин Господинов - ръководител в ОП "Паркстрой".
"Домакинството на този престижен форум ще ни даде възможност да покажем на европейските експерти нашите постижения в градското озеленяване, управлението на парковете и усилията ни за възстановяване на речните екосистеми край Дунав. Надяваме се гостуващите водещи лесовъди от Европа да споделят добри практики за справяне със съвременните предизвикателства пред горските екосистеми – от климатичните промени до биоразнообразието", каза заместник-кметът Лазаров.
"Конгресът е много добър повод Община Русе да демонстрира традициите и потенциала си като един от най-красивите градове на България", заяви проф. Палигоров.
За откриването на конгреса се очаква да пристигнат Томаш Маркиевич – президент на Съюза на европейските лесовъди, министърът и заместник-министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов и инж. Стоян Тошев, Асен Марков – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите, д-р инж. Анна Петракиева – заместник изпълнителен директор и вицепрезидент на Съюза на европейските лесовъди. В обсъжданията ще се включат представители на лесовъдите от 12 държави в Европа.
На 11 септември от 15:00 часа в зала "Сименс" на Русенския университет ще се състои научно-практическа конференция на тема "Лудогорието и Добруджа – предизвикателства за опазване на биологичното разнообразие в условията на климатични промени". Присъстващите ще могат да се запознаят с няколко презентации, сред които са "Горите и горското стопанство в България – кратка история и традиции" от инж. Стоян Тошев; "Ловното стопанство в България – постижения и приоритети за развитие" от доц. д-р Христо Михайлов - ректор на Лесотехническия университет; "Предизвикателства пред възобновяването на горите в Североизточна България в условията на климатични промени" от доц. д-р Георги Костов от Лесотехническия университет и други.
