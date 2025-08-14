Новини
Представители на 15 организации на лесовъдите в Европа ще дойдат в Русе
Автор: Екип Ruse24.bg 13:38
©
Представители на 15 организации на лесовъдите в Европа ще пристигнат в Русе на 11 септември, когато ще започне 21-ият конгрес на Съюза на европейските лесовъди. Събитието, което ще продължи до 14 септември, ще се проведе под патронажа на президента на Република България Румен Радев.

Форумът се организира от Съюза на лесовъдите в България със съдействието на Община Русе и Русенския университет "Ангел Кънчев" и други институции.

Подробности по програмата на конгреса бяха уточнени на работна среща между заместник-кмета Никола Лазаров, проф. д-р инж. Иван Палигоров - председател на Съюза на лесовъдите в България, ландшафтния архитект на Община Русе Цветанка Николова и Галин Господинов - ръководител в ОП "Паркстрой".

"Домакинството на този престижен форум ще ни даде възможност да покажем на европейските експерти нашите постижения в градското озеленяване, управлението на парковете и усилията ни за възстановяване на речните екосистеми край Дунав. Надяваме се гостуващите водещи лесовъди от Европа да споделят добри практики за справяне със съвременните предизвикателства пред горските екосистеми – от климатичните промени до биоразнообразието", каза заместник-кметът Лазаров.

"Конгресът е много добър повод Община Русе да демонстрира традициите и потенциала си като един от най-красивите градове на България", заяви проф. Палигоров.

За откриването на конгреса се очаква да пристигнат Томаш Маркиевич – президент на Съюза на европейските лесовъди, министърът и заместник-министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов и инж. Стоян Тошев, Асен Марков – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите, д-р инж. Анна Петракиева – заместник изпълнителен директор и вицепрезидент на Съюза на европейските лесовъди. В обсъжданията ще се включат представители на лесовъдите от 12 държави в Европа.

На 11 септември от 15:00 часа в зала "Сименс" на Русенския университет ще се състои научно-практическа конференция на тема "Лудогорието и Добруджа – предизвикателства за опазване на биологичното разнообразие в условията на климатични промени". Присъстващите ще могат да се запознаят с няколко презентации, сред които са "Горите и горското стопанство в България – кратка история и традиции" от инж. Стоян Тошев; "Ловното стопанство в България – постижения и приоритети за развитие" от доц. д-р Христо Михайлов - ректор на Лесотехническия университет; "Предизвикателства пред възобновяването на горите в Североизточна България в условията на климатични промени" от доц. д-р Георги Костов от Лесотехническия университет и други.






