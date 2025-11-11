Представители на Младежкия център "Васил Левски“ в Тараклия, Република Молдова, гостуваха на Общинския младежки дом в Русе. Групата, която включваше ученици, студенти и преподаватели, се срещна с членове на Младежкия парламент към ОМД-Русе.Основната цел на посещението беше младите хора от двете страни да се запознаят, да обменят опит и идеи, да разкажат за своите организации и да поставят основите на бъдещо партньорство и приятелство.Събитието започна с представяне на русенския Младежки парламент и неговите инициативи. След това гостите разясниха какви младежки дейности се реализират в Тараклия. В последвалия уъркшоп участниците рисуваха върху тениски и изобразиха общите ценности, които ги обединяват.Директорът на Общинския младежки дом Красимира Николаева запозна гостите с институцията и ги разведе из сградата й. В разговорите след това бяха обсъдени възможности за бъдещо сътрудничество и обмен на добри практики. Николаева получи благодарствено писмо и плакет от директора на Младежкия център в Тараклия.Срещата се осъществи с подкрепата на Ректора на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова.