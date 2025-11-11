Представители на Младежкия център "Васил Левски" – Тараклия, Молдова, посетиха Младежкия дом в Русе
© Община Русе
Основната цел на посещението беше младите хора от двете страни да се запознаят, да обменят опит и идеи, да разкажат за своите организации и да поставят основите на бъдещо партньорство и приятелство.
Събитието започна с представяне на русенския Младежки парламент и неговите инициативи. След това гостите разясниха какви младежки дейности се реализират в Тараклия. В последвалия уъркшоп участниците рисуваха върху тениски и изобразиха общите ценности, които ги обединяват.
Директорът на Общинския младежки дом Красимира Николаева запозна гостите с институцията и ги разведе из сградата й. В разговорите след това бяха обсъдени възможности за бъдещо сътрудничество и обмен на добри практики. Николаева получи благодарствено писмо и плакет от директора на Младежкия център в Тараклия.
Срещата се осъществи с подкрепата на Ректора на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова.
Още от категорията
/
Ваканционно селище с над 30 къщи, паркоместа и детски площадки ще се изгради в лесопарк "Липник"
10.11
"София Филм Фест в Русе" започва с "Клопка" на Надежда Косева и "Завръщането" с Рейф Файнс и Жулиет Бинош
04.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Автомагистралата между Русе и Велико Търново ще е една от темите ...
21:52 / 10.11.2025
Шест години затвор и глоба 20 000 лева за мъж, държал наркотици з...
16:18 / 10.11.2025
Пореден случай: Заловиха водач с положителна проба за наркотици
13:31 / 10.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.