Представители на читалища в Русе се включиха в обучение, посветено на обществените колекции
Д-р Бутева представи нормативната уредба, свързана с управлението на обществените колекции – реда за създаване, управление и представяне на културните ценности. Обсъдени бяха конкретни казуси, както и трудностите, които организации и индивидуални лица срещат в процеса на привеждане на своите сбирки в унисон с изискванията на закона. Обучението имаше и своята практическа част, в която читалищните служители трябваше да подготвят част от документацията, необходима за регистрация на своята колекция в Министерство на културата.
Днес множество читалища разполагат със сбирки от предмети, осмислени като местно наследство, но много малко от тези наличности са регистрирани и имат статут на "обществена колекция“. Това обаче е задължително условие, за да могат тези сбирки да съществуват, да са легални и да бъдат показвани.
Обучението на служители на читалищата е важна част от последователната политика на Русенския музей за работа с местните общности в полето на културните наследства. Форумът днес си постави за цел да подобри вече наличния капацитет за управление на тези наследства чрез повишаване на професионалните знания на представители на локалните общности – една от ключовите компетентности в процеса прилагане на политиките за наследството в световен план.
Проведеното обучение е част от проекта "Тайни колекции, споделени наследства“, който се реализира от музея в Русе с помощта на Национален фонд "Култура“. Той си поставя за задача да създаде основа за формиране на обществени колекции, съобразени с нормативните изисквания, в осем читалища от регионите на Русе, Силистра и Разград. Паралелно с това се стимулира създаването на партньорства между заинтересовани страни -музеи и читалища, и се демонстрират добри практики, свързани със съхраняването на предмети и разкази, остойностени от местни общности и групи, като важни за членовете на общността и за мястото.
Срещата днес стана възможна със съдействието на Регионален експертно-консултантски и информационен център "Читалища" – Русе.
03.03
Ясни са резултатите от VI Национален конкурс по изобразително и приложно изкуство "Магията на изкуството" – Русе 2026
02.03
Стотици русенци пяха заедно с Братя Аргирови по време на концерта "Не на насилието, да на доброто!"
01.03
