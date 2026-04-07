Утре, 8 април, от 18:00 ч. в зала "Княз Александър I“ на Историческия музей в Русе ще бъде представена новата книга "Цени и заплати през Възраждането" на проф. Мартин Иванов.

Проучването стъпва върху непубликувана досега информация от търговски тефтери и кондики, съхранявани в архива на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий“. В книгата се съдържат още единадесет държавни архива и тридесет и шест исторически музея, прегледани лично и на място от автора, съобщават от Регионалния исторически музей, цитирани от Ruse24.bg.

"Събраните в това изследване дълги ценови серии позволяват с по-голяма увереност да се потърсят отговорите на важни въпроси, свързани с миналото ни през епохата на Българското възраждане. Например - заражда ли се национален пазар преди Освобождението? Или - какъв е вещният свят, заобикалящ възрожденския българин, какви са потребителските му предпочитания, нови моди и стари традиции. Появата и навлизането на нови стоки, при това не само вносни (като кафето, памучното платно, алафрангата), но и автохтонни (напр. постепенната замяна на виното с ракията или на грубата аба с относително по-финия шаяк). Без съмнение цените и заплатите представляват важен градивен материал за реконструкция на стопанските динамики и за подобряване, дори удължаване назад във времето, на съществуващите оценки за брутния вътрешен продукт. Представените тук сурови цифрови данни, надявам се, биха могли да послужат и за отговори на много други въпроси – от макроикономиката през ежедневието чак до стандарта на живот.

Всички таблици обхващат и първите осем години след Освобождението, за да се "застъпят“ с много по-стройните ценови редици, събирани от нашата статистика след 1887 г. За да се хвърли мост между двата формално отделени исторически периода – османски и княжески, наред с оригиналните стойности в грошове (на ока, лакът, аршин, метикал и пр.) съм представил всички цени и в левове (франкове) спрямо въведената през 1888 г. метрична система", разказва авторът.