Художествената галерия – Русе ще представи прожекцията на селекцията късометражни филми "Изповедта на една актриса“ от платформата "Кинематограф". 

Програмата е част от национално турне, което обхваща градове като София, Велико Търново, Добрич, Варна, Бургас и други. Тя изследва спецификите и предизвикателствата на актьорската професия, отношенията между половете в киноиндустрията и моралните дилеми в света на шоубизнеса.

Сред акцентите е документалният филм "Силвия иска да играе“ на режисьорката Ваня Бойчева – интимен портрет на млада актриса, търсеща своето място между мечтата и реалността.

Игралният филм "Запетая“ на Ивет Иванова е по разказ на Захари Карабашлиев и проследява срещата на млад драматург със суровата реалност на театралните репетиции.

Анимационният филм "Самотни аплодисменти“ на Карина Крумова разказва история за признанието и трансформацията на личността под влиянието на успеха.

Публиката в Русе ще може да види и още три късометражни филма от САЩ и Канада.

Селекцията залага не на готови отговори, а на провокативни въпроси, които подтикват зрителя към размисъл за ценностите, компромисите и ролята на изкуството в съвременния свят.

Повече информация за програмата може да бъде открита и на сайта на "Кинематограф" – https://kinematograf.bg/programa 

 