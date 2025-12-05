Представят селекцията от късометражни филми "Изповедта на една актриса" в Русе
Програмата е част от национално турне, което обхваща градове като София, Велико Търново, Добрич, Варна, Бургас и други. Тя изследва спецификите и предизвикателствата на актьорската професия, отношенията между половете в киноиндустрията и моралните дилеми в света на шоубизнеса.
Сред акцентите е документалният филм "Силвия иска да играе“ на режисьорката Ваня Бойчева – интимен портрет на млада актриса, търсеща своето място между мечтата и реалността.
Игралният филм "Запетая“ на Ивет Иванова е по разказ на Захари Карабашлиев и проследява срещата на млад драматург със суровата реалност на театралните репетиции.
Анимационният филм "Самотни аплодисменти“ на Карина Крумова разказва история за признанието и трансформацията на личността под влиянието на успеха.
Публиката в Русе ще може да види и още три късометражни филма от САЩ и Канада.
Селекцията залага не на готови отговори, а на провокативни въпроси, които подтикват зрителя към размисъл за ценностите, компромисите и ролята на изкуството в съвременния свят.
Повече информация за програмата може да бъде открита и на сайта на "Кинематограф" – https://kinematograf.bg/programa
