Предстои пълно затваряне на "Моста на приятелството" в Русенско
04.11.2025 г. - вторник - от 09.00 ч. до 21.00 ч. за всички видове транспортни средства!
04-05.11.2025 г. - вторник/сряда - от 09.00 (04.11.) до 09.00 (05.11.) за тежкотоварни автомобили!
В посочения период през моста няма да се пропуска движение нито на леки, нито на товарни автомобили в двете посоки в оказания часови диапазон – от Република България към Румъния и от Румъния към Република България, с цел избягване на всякакви вибрации по моста.
По време на спирането на трафика по "Дунав мост", шофьорите на тежкотоварни превозни средства ще могат да ползват паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково.
При ограничаването на движението по моста няма да могат да се използват маршрутни карти, в които е участъкът през съоръжението. Ограничението се отнася за всички превозни средства над 3,5 т. Водачите, които са закупили предварително маршрутни карти, по която има преминаване по тази отсечка, трябва да имат предвид, че ако картата бъде активирана преди началото на затварянето и 24-часовата ѝ валидност изтече в този период, тя няма да може да бъде използвана след това.
