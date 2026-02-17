Прегледи и индивидуални протоколи за кислородна терапия в УМБАЛ "Медика" - Русе
За прегледите е необходимо предварително записване на регистратурата на болницата или на тел. 082 830 230 и 0876 830 230.
В МЕДИКА хипербарната оксигенация се прилага като част от дейността на клиничния институт по регенеративна медицина, невромодулация и контрол на болката. Използваната барокамера е последно поколение и осигурява високо ниво на безопасност и комфорт за пациентите. По време на процедурите се вдишва 100% кислород под повишено налягане, което подобрява кислородното насищане на тъканите, намалява възпалението и стимулира възстановителните процеси в организма.
Терапията е особено ефективна при трудно зарастващи рани, диабетно стъпало, следоперативни усложнения, съдови и неврологични заболявания. Прилага се успешно и при скорошно намаление на слуха, начални прояви на деменция, прекаран исхемичен мозъчен инсулт, постковид синдром, както и при деца от аутистичния спектър. Процедурите подпомагат имунната система, ускоряват възстановяването и повишават физическата издръжливост, включително при активно спортуващи пациенти.
Проф. д-р Христо Бозов е утвърден специалист в областта на анестезиологията, интензивното лечение, морската и хипербарната медицина, със специализации в САЩ и Белгия. Професионалният му път е свързан с военномедицинската система, ръководил е Военноморска болница – Варна и е бил ректор на Бургаски държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“. В момента е председател на Българската асоциация по хипербарна оксигенация.
Пациентите с установени диагнози е препоръчително да носят наличната медицинска документация – епикризи и изследвания. Прегледите и процедурите в барокамерата са платени.
