В МЕДИКА РУСЕ започват прегледи за лечение в барокамера, които ще се извършват от водещия специалист по хипербарна оксигенация проф. д-р Христо Бозов, дм. Първата дата е 26 февруари 2026 г., четвъртък. По време на консултациите проф. Бозов ще назначава необходимите процедури на пациентите, за които терапията е показана, като ще изготвя индивидуални лечебни протоколи, съобразени с конкретното състояние и нуждите на всеки пациент.За прегледите е необходимо предварително записване на регистратурата на болницата или на тел. 082 830 230 и 0876 830 230.В МЕДИКА хипербарната оксигенация се прилага като част от дейността на клиничния институт по регенеративна медицина, невромодулация и контрол на болката. Използваната барокамера е последно поколение и осигурява високо ниво на безопасност и комфорт за пациентите. По време на процедурите се вдишва 100% кислород под повишено налягане, което подобрява кислородното насищане на тъканите, намалява възпалението и стимулира възстановителните процеси в организма.Терапията е особено ефективна при трудно зарастващи рани, диабетно стъпало, следоперативни усложнения, съдови и неврологични заболявания. Прилага се успешно и при скорошно намаление на слуха, начални прояви на деменция, прекаран исхемичен мозъчен инсулт, постковид синдром, както и при деца от аутистичния спектър. Процедурите подпомагат имунната система, ускоряват възстановяването и повишават физическата издръжливост, включително при активно спортуващи пациенти.Проф. д-р Христо Бозов е утвърден специалист в областта на анестезиологията, интензивното лечение, морската и хипербарната медицина, със специализации в САЩ и Белгия. Професионалният му път е свързан с военномедицинската система, ръководил е Военноморска болница – Варна и е бил ректор на Бургаски държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“. В момента е председател на Българската асоциация по хипербарна оксигенация.Пациентите с установени диагнози е препоръчително да носят наличната медицинска документация – епикризи и изследвания. Прегледите и процедурите в барокамерата са платени.