Пловдивчанинът и мексиканецът Пента излязоха в дуел за определяне на официален претендент за интерконтиненталната титла, която е притежание на сина на легендата Рей Мистерио - Доминик Мистерио.
Сблъсъкът се проведе през изминалата нощ на събитието Monday Night Raw, провело се в "Honda Center" в Анахайм, Калифорния, САЩ.
Двубоят продължи 9 минути и 59 секунди, след което се намесиха Лос Американос (Браво Американо, Ел Гранде Американо, Райо Американо
В крайна сметка се оказа, че намесата на Лос Американос е била "благодарение" на Доминик Мистерио.
Това не остана незабелязано от генералния мениджър Адам Пиърс, който обяви, троен дуел за шампионския пояс между Русев, Пента и Доминик Мистерио. Срещата ще се проведе този уикенд.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.