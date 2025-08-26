Новини
Премахват опасни дървена в района на главен електропровод в Русенско
Автор: Емануела Вилизарова 10:40Коментари (0)19
© Областна администрация - Русе
Започна премахване на паднали дървета в района на 20 kV електропровод около село Пепелина, съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов. Той каза, че е в постоянен контакт с кмета на Две могили Мариета Петрова, както и с ръководствата на Регионалната дирекция по горите и "Електроразпределение Север“ АД.

Ще се премахват и опасно надвиснали клони над жиците, поясни Драганов. Областният управител уточни, че целта е осигуряване на постоянно електроподаване към домакинствата в района и гарантиране работата на помпената станция, която подава питейна вода за населени места от Две могили и Иваново.

Областна администрация - Русе припомня, че последният инцидент бе предизвикан от разразилата се буря в следобедните часове на 22 август. Тогава поривите на вятъра надхвърлиха 90 км/ч. и повалиха дървета, които паднаха върху електрическата мрежа и така се стигна до временно прекъсване на електроподаването. Освен това без електрозахранване остана и помпената станция за близо денонощие, което доведе до спиране на водоподаването в Две могили за период от 12 – 13 часа.

"От страна на нашата администрация също сме предприели всички мерки и почистваме от дървета и храстовидна растителност в терените, които са общинска собственост“, каза кметът Мариета Петрова и увери, че са в постоянна готовност да реагират при необходимост. Драганов отчете добрата координация между всички институции и поясни, че сред водещите приоритети пред него и екипа му е осигуряването на непрекъсваемо електрозахранване във всички населени места от областта. Той коментира още, че ще разговаря с представителите на местната и държавната власт за ускоряване на процеса по направа и почистване на просеки около електропроводите в региона.






