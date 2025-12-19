Пресъздават традиционния обичай Коледуване в центъра на Русе
Дефилето на коледарите ще премине от сградата на Община Русе към Паметника на свободата, където ще бъдат посрещнати от кмета Пенчо Милков.
Коледарската група ще пресъздаде автентичния български обичай Коледуване и ще нарече присъстващите за здраве и берекет. Русенци и гостите на града ще имат възможността да видят подредбата на празничната трапеза, изричането на благословии и разчупване на обредния хляб "Боговица“.
Всички участници и присъстващи ще имат възможност да опитат и от традиционната коледна баница.
Празникът е част от фестивала "Русе – Коледната звезда на Дунав“, организиран от Община Русе.
