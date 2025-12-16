Дирекция "Местни данъци и такси“ уведомява гражданите, че във връзка с годишното приключване на обслужващата банка и въвеждането на еврото като официална валута, от 14 ч. на 29 декември 2025 г. ще се преустанови плащането на местни данъци и такси в брой и чрез ПОС-терминал в касите на дирекцията на ул. "Котовск“№2.За гражданите, които предпочитат да използват услугите на посредници, включително виртуален ПОС, ePay, Фаст Пей, Изипей, Български пощи, както и банки като ДСК, ОББ, Пощенска банка, УниКредит Булбанк, ПИБ, Алианц Банк, дигиталния портфейл iCard и Единната входна точка за електронни плащания на Министерството на електронното управление, срокът за извършване на плащания е до 12 ч. на 30 декември.Жителите на град Русе, които ползват касата в кв. "Дружба-3“, бл. 4, ще могат да извършват плащания до 13 часа на 29 декември 2025 г.Плащанията ще бъдат възобновени в 8:30 ч. на 05 януари 2026 г., като издължаване в брой на касите в дирекция "Местни данъци и такси“ на ул. "Котовск“№2 и бл. 4 в кв. "Дружба -3“ ще започне след 14 часа.Административните услуги, произтичащи от Закона за местните данъци и такси и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, ще се преустановят в 17:15 ч. на 30 декември 2025 г. Възобновяването ще започне в 8:30 ч. на 05 януари 2026 г.