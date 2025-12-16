Преустановяват се плащанията на местни данъци и такси в Русе в края на декември
©
За гражданите, които предпочитат да използват услугите на посредници, включително виртуален ПОС, ePay, Фаст Пей, Изипей, Български пощи, както и банки като ДСК, ОББ, Пощенска банка, УниКредит Булбанк, ПИБ, Алианц Банк, дигиталния портфейл iCard и Единната входна точка за електронни плащания на Министерството на електронното управление, срокът за извършване на плащания е до 12 ч. на 30 декември.
Жителите на град Русе, които ползват касата в кв. "Дружба-3“, бл. 4, ще могат да извършват плащания до 13 часа на 29 декември 2025 г.
Плащанията ще бъдат възобновени в 8:30 ч. на 05 януари 2026 г., като издължаване в брой на касите в дирекция "Местни данъци и такси“ на ул. "Котовск“№2 и бл. 4 в кв. "Дружба -3“ ще започне след 14 часа.
Административните услуги, произтичащи от Закона за местните данъци и такси и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, ще се преустановят в 17:15 ч. на 30 декември 2025 г. Възобновяването ще започне в 8:30 ч. на 05 януари 2026 г.
Още от категорията
/
Кметът Пенчо Милков и директорът на Държавна опера - Русе Пламен Бейков обсъждат организирането на международен оперен конкурс
11:09
Броят на паралелките и специалностите в Русенско след 7 клас на фокус на заседание при областния управител Драгомир Драганов днес
15.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.