През март Русе ще бъде домакин на изложба-конкурс за съвременни визуални изкуства
©
Темата на изданието – "Д И С О Н А Н С И“ – насърчава авторите да интерпретират идеята за разминаване, конфликт, напрежение и нарушена хармония. Конкурсът приканва участниците да изследват състоянията на съвременния човек и динамичните процеси в обществото чрез разнообразни визуални средства.
В изложбата могат да участват професионални художници от цялата страна, навършили пълнолетие, които приемат условията, описани в официалния статут, съобщиха от Художествената галерия в Русе.
Крайният срок за предаване или изпращане на творбите е 24 февруари 2026 г.
Жури, включващо представители на Община Русе, СБХ и галерията, ще присъди отличия на трима автори. Наградените произведения ще бъдат включени в музейната колекция на Художествена галерия – Русе.
Откриването на изложбата и официалното обявяване на наградите ще се състоят на 14 март 2026 г. от 18.00 ч..
Още от категорията
/
Волейболистите от СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" спечелиха купата на детския турнир "Малки великани"
13.11
Представители на Младежкия център "Васил Левски" – Тараклия, Молдова, посетиха Младежкия дом в Русе
11.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Шестокласничка от Русе стана световен вицешампион по скокове на б...
20:51 / 16.11.2025
Откъснати от света: Жители на три русенски села са без транспорт
08:38 / 16.11.2025
Русенци, ето какво време ни очаква днес
08:37 / 16.11.2025
Откриха държавните първенства по шахмат и бадминтон за хора с увр...
14:26 / 15.11.2025
Драгомир Драганов на форума "Дунавски овощари": Земеделието и в ч...
13:32 / 15.11.2025
В името на чистото българско земеделие започва осмото специализир...
09:35 / 15.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.