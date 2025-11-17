През март 2026 г. Художествена галерия – Русе ще бъде домакин на традиционната изложба-конкурс за съвременни визуални изкуства, част от програмата на Международния фестивал "Мартенски музикални дни“. Събитието се организира от Община Русе, Съюза на българските художници – София и Художествена галерия – Русе.Темата на изданието – "Д И С О Н А Н С И“ – насърчава авторите да интерпретират идеята за разминаване, конфликт, напрежение и нарушена хармония. Конкурсът приканва участниците да изследват състоянията на съвременния човек и динамичните процеси в обществото чрез разнообразни визуални средства.В изложбата могат да участват професионални художници от цялата страна, навършили пълнолетие, които приемат условията, описани в официалния статут, съобщиха от Художествената галерия в Русе.Крайният срок за предаване или изпращане на творбите е 24 февруари 2026 г.Жури, включващо представители на Община Русе, СБХ и галерията, ще присъди отличия на трима автори. Наградените произведения ще бъдат включени в музейната колекция на Художествена галерия – Русе.Откриването на изложбата и официалното обявяване на наградите ще се състоят на 14 март 2026 г. от 18.00 ч..