През следващите дни: Очаква се засилен трафик през Дунав мост
© Областна администрация Русе
Припомняме, че всички излизащи от България леки автомобили (до 8+1 места), без значение държавата им на регистрация, могат да заплащат дължима такса онлайн. Запазва се и възможността за заплащане на място в брой или с банкова карта. Онлайн плащането на таксата за преминаване на моста е достъпно на портала на Агенция "Митници“.
Същевременни до 08.00 часа сутринта на 8 януари мостът ще е изцяло отворен и движението на всички видове моторни превозни средства /леки и товарни автомобили/ ще се извършва двупосочно. От 8 януари продължават ремонтните дейности на българския участък на Дунав мост.
Най-натоварените дни се предвижда да бъдат 23 декември и 24 декември. Засиленият трафик се дължи както на пътуващите автомобили от Западна Европа насам, така и на големия интерес към коледните базари в столицата на северната ни съседка Букурещ.
За последните 24 часа близо 5000 автомобила са излезли от страната през Дунав мост. Над 70% от тях са леки коли. Драганов коментира, че при необходимост ще се предприемат всички мерки за пропускане на трафика без забавяне чрез отваряне на допълнителни трасета.
Още по темата
/
Фотографът Иван Шишиев: Коледа е добър повод да си поговорим за християнството през призмата на киното
19.12
Още от категорията
/
Активно продължава подготовката на пътищата в Русенско във връзка с предстоящата зимна обстановка
14:28
ОИЦ - Русе отчете усвояването на европейски средства и представи проект за подкрепа на бизнеса в Северна България
18.12
Заместник-областният управител на Русе: Дунавските пристанища стимулират регионалната икономика
16.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Коледари наричаха за здраве в Областна администрация – Русе
17:45 / 19.12.2025
Пресъздават традиционния обичай Коледуване в центъра на Русе
17:07 / 19.12.2025
Кметът Милков отличи с грамоти млади русенски състезатели по мото...
16:41 / 19.12.2025
Драгомир Драганов отчита напредъка на Русе и региона в годишна ср...
15:20 / 19.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.