През януари са регистрирани шест превишения на фин прах в Русе
©
От институцията уточняват, че на 14, 18, 19, 21, 22 и 23 януари са регистрирани превишения между 1,05 и 1,5 пъти над нормата от 50 микрограма на кубичен метър. Превишенията на този атмосферен замърсител са наполовина по-малко в сравнение със същия период на миналата година, когато са били 12. Средномесечната концентрация е била 35,4 микрограма на кубичен метър.
През януари са регистрирани периоди с високо атмосферно налягане, което допринася за ниски скорости на вятъра и по-ниски температури. Битовото отопление също има принос за превишенията на фини прахови частици, но са регистрирани и дни с трансграничен пренос на пустинен прах.
Данните се потвърждават от службата за мониторинг на атмосферата (CAMS) на програма "Коперник". Активността на пренос на прах от Сахара на дълги разстояния над Европа е оказало широкообхватно въздействие върху концентрациите на фини прахови частици 2,5, които са част от концентрацията на фините частици 10 микрона, което в крайна сметка е повлияло на качеството на въздуха в различни региони, в това число и в Русе.
