При бурята снощи: Клони потрошиха колата на русенец, докато шофира
Автор: Емануела Вилизарова 21:04Коментари (0)112
© Facebook
Син на жителка на Русе е пострадал материално по време на снощната кратка, но силна буря в града, съобщава притеснената майка чрез публикация във Фейсбук.

"Можело е да се случи най-лошото!", пише жената.

Докато е бил на работа с личния си автомобил, върху колата на потърпевшия е паднал клон от изсъхнало дърво. По думите на майка му, ударът е засегнал шофьорската страна – счупено е предното стъкло, унищожено е арматурното табло и електрониката, вследствие на което автомобилът е блокирал. 

"Може би ще излезе тотал щета. Има застраховка каско", твърди авторката на публикацията.

Шофьорът не е физически пострадал, но е в шок от инцидента. Майка му подчертава, че случилото се е можело да завърши с трагичен изход. 

"Въпросът ми е кой носи отговорност за тези непочистени изсъхнали клони?Докога ще се рискува живота на хората?", пише още жената.

