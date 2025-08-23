При бурята снощи: Клони потрошиха колата на русенец, докато шофира

© Facebook Син на жителка на Русе е пострадал материално по време на снощната кратка, но силна буря в града, съобщава притеснената майка чрез публикация във Фейсбук.



"Можело е да се случи най-лошото!", пише жената.



Докато е бил на работа с личния си автомобил, върху колата на потърпевшия е паднал клон от изсъхнало дърво. По думите на майка му, ударът е засегнал шофьорската страна – счупено е предното стъкло, унищожено е арматурното табло и електрониката, вследствие на което автомобилът е блокирал.



"Може би ще излезе тотал щета. Има застраховка каско", твърди авторката на публикацията.



Шофьорът не е физически пострадал, но е в шок от инцидента. Майка му подчертава, че случилото се е можело да завърши с трагичен изход.



"Въпросът ми е кой носи отговорност за тези непочистени изсъхнали клони?Докога ще се рискува живота на хората?", пише още жената.