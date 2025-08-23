ЗАРЕЖДАНЕ...
|При бурята снощи: Клони потрошиха колата на русенец, докато шофира
"Можело е да се случи най-лошото!", пише жената.
Докато е бил на работа с личния си автомобил, върху колата на потърпевшия е паднал клон от изсъхнало дърво. По думите на майка му, ударът е засегнал шофьорската страна – счупено е предното стъкло, унищожено е арматурното табло и електрониката, вследствие на което автомобилът е блокирал.
"Може би ще излезе тотал щета. Има застраховка каско", твърди авторката на публикацията.
Шофьорът не е физически пострадал, но е в шок от инцидента. Майка му подчертава, че случилото се е можело да завърши с трагичен изход.
"Въпросът ми е кой носи отговорност за тези непочистени изсъхнали клони?Докога ще се рискува живота на хората?", пише още жената.
