Приключи полагането на бетон на Дунав мост, засега участъкът е напълно затворен
Той обясни, че става дума за участък с дължина от 320 метра, в който са налети около 50 куб. м. бетон, което се равнява на близо 75 тона. В момента е необходимо технологично време за набиране на якост на бетона и затова се избягват всякакви вибрации по мостовото съоръжение, обясни Драганов.
Именно това наложи и неговото пълно затваряне. Очакванията са движението за леките автомобили да бъде пуснато около 21.00 часа тази вечер, а за камионите утре в 09.00 часа сутринта. Това предадоха от Областната администрация.
Драганов уверява, че са предприети всички мерки за избягване на задръствания в района на граничния преход, както и за максимално бързо преминаване между двете държави. Повече подробности се очаква да станат ясни след 21.00 часа днес.
