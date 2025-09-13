ЗАРЕЖДАНЕ...
Приятни температури – до 25 градуса днес в Русе
Над планините облачността ще е по-често значителна и на отделни места ще превали слаб дъжд. Най-високите части ще бъдат обхванати и от облаци. Вятърът ще се ориентира от изток и ще бъде слаб и умерен. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 21°, на 2000 метра – около 14°.
По Черноморието преди обяд облачността все още ще бъде значителна, но ще намалява и в следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е умерен от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 24°-25°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
