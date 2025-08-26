ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Проблем при изграждането на повдигнато кръстовище в Русе
Проблемът, с който се сблъсква екипът, е липсата на коректна и точна информация за подземните комуникации, които преминават в района на кръстовището. При започналото изграждане на отводнителните шахти се оказва, че има много кабели и тръби, които не са в регистрите на общината. Работещите са попаднали на трасета на газопроводи и топлопроводи, както и на електрически кабели, предава "Русе Медиа".
Към момента преминаването през кръстовището е възможно основно по ул.“Студентска“. Шофьорите трябва да се съобразяват с наличието на тежката техника и с работещите по отводнителната система. По ул.“Митрополит Григорий“ има извършени изкопни дейности в участъка от училището до ул.“Плиска“, като там не се пропускат автомобили през работно време. Уверенията на изпълнителя са, че след края на работното време преминаването ще е възможно във всички направления.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: