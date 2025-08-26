Проблем при изграждането на повдигнато кръстовище в Русе

© Русе Медиа Дейностите по изграждането на повдигнато кръстовище при Училището за европейски езици в кв.“Възраждане“ в Русе стартираха през вчерашния ден. Въпреки че има срок за временната организация на движение, не се знае точно колко време ще отнеме работата по съоръжението.



Проблемът, с който се сблъсква екипът, е липсата на коректна и точна информация за подземните комуникации, които преминават в района на кръстовището. При започналото изграждане на отводнителните шахти се оказва, че има много кабели и тръби, които не са в регистрите на общината. Работещите са попаднали на трасета на газопроводи и топлопроводи, както и на електрически кабели, предава "Русе Медиа".



Към момента преминаването през кръстовището е възможно основно по ул.“Студентска“. Шофьорите трябва да се съобразяват с наличието на тежката техника и с работещите по отводнителната система. По ул.“Митрополит Григорий“ има извършени изкопни дейности в участъка от училището до ул.“Плиска“, като там не се пропускат автомобили през работно време. Уверенията на изпълнителя са, че след края на работното време преминаването ще е възможно във всички направления.



