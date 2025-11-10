Продължава кампанията по преиздаване на таксиметровите разрешителни от Общината
©
С цел да не се предизвиква напрежение и да се избегнат трудности в края на календарната година, Община Русе призовава за навременното подаване на необходимите документи в Информационния център на пл. "Свобода“ 6.
Припомняме, че разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници се получава след заплащане на дължимия данък върху таксиметров превоз на пътници. Размерът му е определен от Общински съвет - Русе с Решение №951, прието с Протокол №35/16.06.2022 г., и е 504 (петстотин и четири) лв.
