Община Русе напомня на всички водачи на леки таксиметрови автомобили, че продължава преиздаването на разрешенията за извършване на таксиметров превоз на пътници за 2026 г.С цел да не се предизвиква напрежение и да се избегнат трудности в края на календарната година, Община Русе призовава за навременното подаване на необходимите документи в Информационния център на пл. "Свобода“ 6.Припомняме, че разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници се получава след заплащане на дължимия данък върху таксиметров превоз на пътници. Размерът му е определен от Общински съвет - Русе с Решение №951, прието с Протокол №35/16.06.2022 г., и е 504 (петстотин и четири) лв.