Община Русе уведомява гражданите, че на 13 март (петък) механизираното миене ще продължи по ул. "Студентска“, ул. "Алеи Възраждане“, алея "Лилия“, както и кръстовището в началото на Парка на младежта.Изпълнението на почистването е възложено на фирмата, отговаряща за обществената хигиена – "Консорциум Еко Русе Груп“ ДЗЗД. Движението и паркирането по ул. "Студентска“ ще бъдат регулирани от полицейски служители с цел безопасност и нормално протичане на дейностите.Паралелно с това специализираните машини на Общинското предприятие "Паркстрой“ ще мият улиците "Цветница“ и "Независимост“.Община Русе благодари на гражданите за съдействието и ги призовава да не паркират автомобилите си върху пътното платно в засегнатите райони, за да бъде осигурена възможност за качествено и ефективно почистване.