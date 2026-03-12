Продължава миенето на уличната мрежа в Русе
Изпълнението на почистването е възложено на фирмата, отговаряща за обществената хигиена – "Консорциум Еко Русе Груп“ ДЗЗД. Движението и паркирането по ул. "Студентска“ ще бъдат регулирани от полицейски служители с цел безопасност и нормално протичане на дейностите.
Паралелно с това специализираните машини на Общинското предприятие "Паркстрой“ ще мият улиците "Цветница“ и "Независимост“.
Община Русе благодари на гражданите за съдействието и ги призовава да не паркират автомобилите си върху пътното платно в засегнатите райони, за да бъде осигурена възможност за качествено и ефективно почистване.
