Продължава основният ремонт на Дунав мост при Русе
От АПИ припомнят, че на 17 декември работата на обекта временно бе преустановена, за да може по съоръжението без ограничения да преминават всички видове превозни средства при очаквания интензивен трафик.
Рехабилитацията на съоръжението ще продължи както и до момента без спиране на трафика, като движението ще преминава двупосочно в основно ремонтирания участък в платното за Румъния.
В следващите дни дейностите, които ще се изпълняват на моста в платното за България, са демонтаж на мостови отводнители и колекторна система, на мантинели, премахване на асфалтови пластове, изравнителен бетон и хидроизолация.
Основният ремонт на Дунав мост ще продължи да се извършва без спиране на движението. На обекта ще се работи ежедневно през светлата част от денонощието, в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес ще бъде организиран и извършван така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.
Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.
Актуална информация за ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция "Информация за ремонта на Дунав мост" на интернет страницата на Агенция "Пътна инфраструктура".
01.12
