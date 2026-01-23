Пенчо Милков в социалните мрежи.
По думите му приоритетно се обработват автобусните спирки, лечебните заведения и местата с по-голям пешеходен трафик.
Община Русе съобщи, че през изминалата нощ екипите, ангажирани със зимното поддържане, са работили с 6 големи и 4 малки специализирани машини. Тази сутрин 60 служители извършват ръчна обработка на улиците и тротоарите. Поетапно се обработват и улиците в кварталите.
В Централната градска част и парковите пространства на терен работят 50 служители, а 40 работници са мобилизирани за ръчно третиране на малките улици в различните жилищни райони. В зимното поддържане на общинската пътна мрежа участват и специализирани машини, които обработват общинските пътища и входно-изходните точки на града.
Припомняме, че днес в Русе е обявен неучебен ден, а общинските паркинги и градският транспорт са безплатни за гражданите.
От общинската администрация уверяват, че се предприемат всички възможни мерки за гарантиране безопасността на хората. Властите призовават гражданите да бъдат внимателни.
Продължава почистването и обработката срещу заледяване на пътищата в Русе
© Пенчо Милков/Fb
АПИ: Близо 500 машини почистват снега по републиканските пътища, възможни са ограничения в движението на места
22.01
