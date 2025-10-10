ЗАРЕЖДАНЕ...
|Продължава подборът за главен архитект на Русе
Конкурсната процедура включва проверка на документите, тест от 30 въпроса по специализирано законодателство и интервю за оценка на управленски, професионални и комуникативни компетентности.
Избраният архитект ще отговаря за ръководството, координацията и контрола на дейностите свързани с устройственото планиране, проектирането и строителството в общината. В правомощията му влиза и управлението на общинския експертен съвет по устройство на територията, както и издаването на административни актове съгласно действащото законодателство.
Документите за участие се подават в едномесечен срок от публикуването на обявата на адрес: Русе, пл. "Свобода" № 6, ІІ етаж, стая 204 - отдел "Човешки ресурси", всеки работен ден от 08:30 до 12 ч. и от 13 до 17:30 ч. Задължително е представянето на оригиналите за сверяване. Допълнителна информация кандидатите могат да получат на телефони 082/ 881 665 и 082/ 506 777.
