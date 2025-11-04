Продължава превантивното почистване на шахтите по русенските улици
Дейностите се осъществяват от дружеството, с което общината има сключен договор за поддръжка и експлоатация на тези съоръжения. Паралелно с това се извършва и почистване на натрупаната листна маса с цел предотвратяване на запушвания и осигуряване на нормалното оттичане на дъждовните води.
Приоритетно се почистват основните пътни артерии и булеварди с интензивен трафик, както и участъци, в които при предходни валежи са наблюдавани задържания на повърхностни води – в близост до подлези, спирки и кръстовища.
Целта на превантивните мерки е да се осигури нормалното функциониране на градската отводнителна система и да се предотвратят евентуални наводнения при интензивни валежи.
От Община Русе призовават гражданите да проявяват разбиране по време на извършваните дейности и да съдействат, като не паркират върху отводнителни шахти и в близост до работещите екипи.
