Община Русе информира гражданите, че във връзка с прогнози на НИМХ за промени в метеорологичните условия, на територията на града продължават да се извършват сезонни превантивни дейности по почистване на дъждоприемните шахти, решетки и прилежащите отводнителни участъци.Дейностите се осъществяват от дружеството, с което общината има сключен договор за поддръжка и експлоатация на тези съоръжения. Паралелно с това се извършва и почистване на натрупаната листна маса с цел предотвратяване на запушвания и осигуряване на нормалното оттичане на дъждовните води.Приоритетно се почистват основните пътни артерии и булеварди с интензивен трафик, както и участъци, в които при предходни валежи са наблюдавани задържания на повърхностни води – в близост до подлези, спирки и кръстовища.Целта на превантивните мерки е да се осигури нормалното функциониране на градската отводнителна система и да се предотвратят евентуални наводнения при интензивни валежи.От Община Русе призовават гражданите да проявяват разбиране по време на извършваните дейности и да съдействат, като не паркират върху отводнителни шахти и в близост до работещите екипи.